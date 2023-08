Zachary Levi: “Hollywood produce molta spazzatura; ti fregano coi trailer”

Nonostante lo sciopero attualmente in corso della SAG-AFTRA – che impone ai membri del sindacato di non promuovere i loro film o le serie TV – Zachary Levi, la star di Shazam! Furia degli Dei (la recensione), ha fatto recentemente parlare di sé per aver parlato con il pubblico del Comic-Con di Manchester, nel Regno Unito e a ruota con quello della Fan Expo di Chicago.

Stando a Entertainment Weekly, l’attore ha criticato gli studios hollywoodiani per la produzione a catena di contenuti scadenti. Nel bel mezzo della manifestazione di sostegno al suo sindacato, Zachary Levi ha condiviso così la sua frustrazione nei confronti del sistema che gli dà da mangiare da anni.

Queste le sue parole:

Personalmente mi pare che una bella quantità di contenuti che escono da Hollywood sia spazzatura – non si preoccupano abbastanza di renderli grandiosi per voi ragazzi. Non lo fanno.

Questa affermazione – prevedibilmente – è stato accolta da un applauso entusiasta.

Ha poi continuato:

Quante volte vi capita di guardare un trailer e dire: “Oh mio Dio, sembra così bello!”. Poi vai al cinema e dici: “Ah, è tutto qui?”. Sanno che una volta che hai già comprato il biglietto e sei seduto in sala, hanno intascato i tuoi soldi. L’unico modo per cambiare le cose è quello di non andare a vedere la spazzatura. Dobbiamo evitare attivamente di scegliere la spazzatura. Questo aiuterà. Aiuterà molto.

Ovviamente, Zachary Levi non fa nomi né prova a discutere di come fare a evitare a monte i ‘contenuti spazzatura’.

Nonostante Shazam! Furia degli Dei abbia performato male al botteghino, ottenendo peraltro recensioni per lo più negativa dalla critica di settore, il protagonista ha comunque provato a ragionare sul flop:

Il punteggio dato dal pubblico resta abbastanza buono, ma quello della critica è stato, non lo so … molto strano e perplessamente basso, e la gente è stata follemente scortese nei commenti. Ascoltate, io sono stato parte di queste cose e per quanto vorrei che fossero buone, so che sono ‘ok’, so che hanno perso molto. Non sto dicendo che Shazam! Furia degli Dei sia un capolavoro degno di Orson Welles, ma è un film dannatamente buono.

Di seguito trovate il trailer italiano di Shazam! Furia degli Dei:

