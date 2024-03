Comic-Con Prague 2024: gli ospiti e gli eventi in programma per la quinta edizione

In Italia abbiamo da tempo almeno tre Festival di fumetto e cultura pop che hanno ormai raggiunto numeri considerevoli in termini di affluenza di pubblico (parliamo di Lucca, Napoli e Catania), più una miriade di altre manifestazioni locali più piccole ma non meno interessanti. Guardando invece più al centro-est Europa ha destato il nostro interesse il Comic-Con Prague, che quest’anno si terrà dal 5 al 7 aprile.

Relativamente ‘giovane’ (è appena alla sua quinta edizione) nel 2023 ha fatto segnare numeri di tutto rispetto, accogliendo oltre 22.000 visitatori, ma – soprattutto – è entrato nei nostri radar per via degli ospiti internazionali di alto profilo (sia lato cinema e serie TV che di fumetto) invitati a presenziare nei tre giorni di incontri coi fan.

E quest’anno promette di essere ancora una volta un’edizione da tenere d’occhio.

Tra gli ospiti già annunciati sul versante cinema e serie TV (ovviamente collegati direttamente ai generi fantasy e sci-fi) ci sono infatti Robert Patrick (Terminator 2, X-Files), Warwick Davis (Willow, Leprechaun), Paul McGillion (Stargate Atlantis), Craig Charles (Red Dwarf) Brendan Wayne (Mandalorian) e Patrick Duffy (Justice League, Dallas).

Per quanto riguarda i comics, i nomi più forti sono per adesso quelli dei disegnatori Darick Robertson (The Boys) e Mirka Andolfo e dello sceneggiatore inglese Craig Charles (The Sandman presents).

Naturalmente, come per in ogni altra manifestazione di questo tipo, durante la tre giorni i visitatori potranno partecipare a tornei di videogiochi, di e-sport e di giochi da tavolo e carte (sarà allestita una gigantesca sala con console nuove e retrò e con apparecchi di realtà virtuale, oltre a una ‘Pokémon Room’ specifica), accodarsi per i meet&greet e le sessioni di fotografie e autografi coi propri idoli, assistere ai panel e ai Q&A con gli attori e gli artisti internazionali e locali, impegnarsi nei workshop e nei concorsi proposti, presenziare a conferenze e presentazioni (anche su scienza e arte), visitare mostre e assistere ai concerti, guardare disegni originali nella Artist Alley, senza dimenticare di passare in rassegna gli stand zeppi di merchandising e fare qualche foto ai cosplayer (a loro volta al centro di una gara per stabilire il costume più entusiasmante).

In più, il LEGO Group svelerà una statua 3D del Bowser di Super Mario alta più di 4 metri (663.900 mattoncini, oltre 3.290 ore di lavoro per costruirla).

Per maggiori informazioni, qualora voleste fare un salto a Praga a inizio aprile: https://www.comiccon.cz/landingeng

