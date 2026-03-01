Matrix 5 ancora in sviluppo: parla Drew Goddard

Sezione:

Le sorelle Wachowski non sembrano coinvolte

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in Matrix Resurrections (2021)

Matrix 5 è ancora vivo. Dopo quasi due anni di silenzio, Drew Goddard rompe finalmente gli indugi e conferma che il nuovo capitolo della saga sci-fi targata Warner Bros. è ancora in lavorazione.

Nell’aprile 2024, lo studio aveva annunciato che un nuovo film di Matrix era in sviluppo, con Goddard alla sceneggiatura e alla regia. Nessun dettaglio su trama o cast era stato rivelato, ma il progetto era stato presentato come il primo capitolo del franchise non diretto da una delle Wachowski.

Da allora, però, il silenzio totale. Nessun aggiornamento ufficiale, né da Warner Bros. né dal regista, tanto che molti avevano ipotizzato un accantonamento del progetto.

Ora, in un’intervista a ScreenRant, Goddard — già autore del prossimo Project Hail Mary — ha confermato che il quinto film è “ancora in lavorazione”:

Sono nella mia caverna a scrivere. Non so per quanto tempo resterò in quella caverna di scrittura, ma quando ne uscirò avrò delle novità da condividere.”

Una dichiarazione breve ma chiara: Matrix 5 non è stato cancellato.

Goddard è noto per aver diretto Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale, oltre ad aver scritto film come Cloverfield, World War Z e diversi episodi di serie iconiche come Buffy l’ammazzavampiri, Alias e Lost. Attualmente sta lavorando anche alla sceneggiatura del prossimo western diretto da Ridley Scott.

Il franchise di Matrix arriva però da un momento complicato. Matrix Resurrections del 2021, costato circa 190 milioni di dollari, ha incassato solo 37 milioni negli Stati Uniti, dividendo pubblico e critica. Il film ha ottenuto una valutazione “B-” al CinemaScore e un 63% su Rotten Tomatoes, risultando uno dei capitoli più controversi della saga.

La trilogia originale — Matrix (1999), Matrix Reloaded e Matrix Revolutions — ha incassato complessivamente 1,8 miliardi di dollari nel mondo. Il primo film con Keanu Reeves resta ancora oggi il capitolo più iconico e influente.

Un altro elemento chiave è l’assenza delle Wachowski. Dopo Jupiter nel 2015, le due registe hanno intrapreso percorsi differenti e non risultano coinvolte nel nuovo progetto. Tutto lascia intendere che Goddard avrà carta bianca nel ridefinire il futuro della saga.

Resta ora da capire quale direzione prenderà Matrix 5: reboot, sequel diretto o nuova espansione dell’universo? Per il momento, la certezza è una sola: la Matrice non è ancora stata disconnessa.

