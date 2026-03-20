La Ruota del Tempo torna: serie animata, film e videogiochi in arrivo

L’universo di La Ruota del Tempo è tutt’altro che concluso. Dopo la chiusura della serie live action, il celebre mondo fantasy creato da Robert Jordan si prepara a un ritorno su larga scala attraverso più formati.

Sono infatti in sviluppo una nuova serie animata, film e un videogioco, tutti parte di un piano ambizioso che punta a rilanciare il franchise con una visione moderna e multipiattaforma.

Al centro del progetto c’è Thomas Vu, già produttore della serie Arcane e figura chiave nello sviluppo di League of Legends.

Vu collaborerà con Anthony Borquez e Initiate Entertainment, insieme ai responsabili di iwot Studios Rick Selvage e Larry Mondragon, con l’obiettivo di espandere l’universo narrativo oltre quanto visto finora.

Il piano prevede:

una serie animata

film animati

un videogioco per PC e dispositivi mobili

L’intento è quello di attrarre nuovi spettatori, offrendo allo stesso tempo ai fan storici nuove modalità per esplorare questo universo narrativo.

Il videogioco sarà progettato per ampliare il franchise a livello globale, mentre i progetti animati punteranno anche a un pubblico più giovane, senza però tradire la complessità e la mitologia che hanno reso celebri i romanzi originali.

È importante sottolineare che questi nuovi progetti non sostituiscono quelli già annunciati. Gli iwot Studios hanno infatti confermato che questa nuova linea è separata da altri sviluppi, tra cui: il film animato The White Tower; il film live action Age of Legends, diretto da Kari Skogland; un videogioco RPG open world AAA in sviluppo presso iwot Games Montréal.

Questa nuova fase rientra nella più ampia strategia transmediale degli iwot Studios, accelerata dopo la cancellazione della serie Amazon. L’obiettivo è trasformare La Ruota del Tempo in un vero ecosistema narrativo, capace di vivere contemporaneamente su più media.

Il coinvolgimento di Vu è particolarmente significativo: durante la sua esperienza in Riot Games ha contribuito a trasformare League of Legends in un fenomeno globale con oltre 100 milioni di giocatori mensili, espandendolo tra esports, musica e televisione.

“Vedo un’enorme opportunità nell’espandere La Ruota del Tempo in esperienze narrative autentiche, integrate, interattive e animate. La profondità della sua mitologia offre una base perfetta per una crescita duratura su più piattaforme.”

Anche Rick Selvage ha espresso grande fiducia nel progetto:

“Thomas ha dimostrato di saper trasformare mondi narrativi in franchise globali. La sua esperienza tra narrazione, tecnologia e sviluppo di universi complessi lo rende perfetto per espandere La Ruota del Tempo in nuovi formati immersivi.”

Tra i primi materiali diffusi c’è anche un concept dedicato a Rand al’Thor, che suggerisce la direzione visiva della nuova animazione.

Al momento non sono stati annunciati dettagli su trama o date di uscita, ma il progetto sta già attirando grande attenzione.

Se il livello qualitativo sarà paragonabile a quello di Arcane, La Ruota del Tempo potrebbe tornare come uno dei franchise fantasy più importanti del panorama contemporaneo.

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