Muore a 76 anni Carl Weathers, amatissimo per Predator e la saga di Rocky

Meglio conosciuto dai fan del cinema fanta-horror per aver interpretato Dillon nel classico Predator di John McTiernan, Carl Weathers è morto all’età di 76 anni.

La triste notizia giunge dalla famiglia:

Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la scomparsa di Carl Weathers. È morto pacificamente nel sonno giovedì 1 febbraio 2024. Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria. Attraverso il suo contributo al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e attraverso le generazioni. Era un amato fratello, padre, nonno, compagno e amico.

Carl Weathers è apparso in oltre 70 film e programmi televisivi nel corso della sua carriera, iniziata nei primi anni ’70.

Ovviamente è diventato famosissimo nei panni di Apollo Creed nei primi quattro film della saga di Rocky tra il 1976 e il 1985, ma ha partecipato anche a Incontri ravvicinati del terzo tipo, Fuga disperata, Action Jackson, Un tipo imprevedibile e Toy Story 4.

Sul piccolo schermo, Carl Weathers ha recentemente interpretato Greef Karga nella serie di Disney+ The Mandalorian, ed è comparso in popolari show come L’uomo da sei milioni di dollari, Starsky e Hutch, The Shield, ER e Chicago Justice.

