Oscar 2025: la lista degli esclusi è lunga e interessante

Denzel Washington, Nicole Kidman, Amy Adams, Tilda Swinton e Daniel Craig sono solo alcuni dei grandi nomi e vincitori di premi in precedenza che sono stati completamente esclusi dagli Academy Awards di quest’anno, con l’annuncio delle nomination agli Oscar 2025.

Quando la lista dei nominati è stata pubblicata giovedì mattina, è stato anche fatto un po’ di storia: Karla Sofía Gascón, la star di “Emilia Pérez”, è diventata infatti la prima attrice apertamente transgender a essere nominata per un Oscar.

Migliore attrice

La Kidman, la cui interpretazione in “Babygirl” di una dirigente d’azienda che ha una relazione con un sottoposto molto più giovane le è valsa il premio come miglior attrice al Festival del Cinema di Venezia, non è stata nominata.

Escluse anche: Angelina Jolie, nel ruolo della stella dell’opera Maria Callas in “Maria”; Amy Adams, nel ruolo di una giovane madre che subisce una trasformazione terrificante in “Nightbitch”; Kate Winslet, nei panni della fotografa di guerra Lee Miller in “Lee”; Saoirse Ronan come un’alcolista in recupero in “The Outrun”; Tilda Swinton come una donna che cerca di porre fine alla propria vita in “The Room Next Door”; Marianne Jean-Baptiste nel ruolo di una moglie e madre che si ribella alle ingiustizie del mondo in “Hard Truths”; e Pamela Anderson come ballerina di Las Vegas in “The Last Showgirl”.

La Gascón, nominata per la sua interpretazione di un signore della droga messicano che transiziona a donna, è stata anche nominata per uno Screen Actors Guild Award e un Golden Globe. Ha anche condiviso il premio per la migliore attrice al Festival di Cannes con le sue co-protagoniste di “Emilia Pérez”, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz.

Nominate: Gascón, Cynthia Erivo (“Wicked”), Mikey Madison (“Anora”), Demi Moore (“The Substance”), Fernanda Torres (“I’m Still Here”).

Migliore attrice non protagonista

La Saldaña, vincitrice di un Golden Globe, è stata nominata come migliore attrice non protagonista, ma la Gomez no. La categoria manca anche di altre contendenti importanti, tra cui Margaret Qualley in “The Substance”; Elle Fanning in “A Complete Unknown”; Jamie Lee Curtis in “The Last Showgirl”; e Danielle Deadwyler in “The Piano Lesson.”

Nominate: Saldaña, Monica Barbaro (“A Complete Unknown”), Ariana Grande (“Wicked”), Felicity Jones (“The Brutalist”), Isabella Rossellini (“Conclave”).

Miglior attore

La lista dei candidati come miglior attore riflette da vicino quella del Sindacato degli Attori, ad eccezione del ruolo di Daniel Craig come uomo gay che insegue un uomo più giovane in “Queer”, che non è entrato nelle nomination agli Oscar. Al suo posto c’è la performance di Sebastian Stan nei panni di un giovane Donald Trump in “The Apprentice”.

Tra gli esclusi ci sono anche Paul Mescal in “Il Gladiatore II” e Hugh Grant in “Heretic.”

Nominati: Stan, Adrien Brody (“The Brutalist”), Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), Colman Domingo (“Sing Sing”), Ralph Fiennes (“Conclave”).

Miglior attore non protagonista

Denzel Washington, nel ruolo di un proprietario di schiavi in “Il Gladiatore II”, non è stato incluso tra i nominati come miglior attore non protagonista, né Stanley Tucci in “Conclave,” Peter Sarsgaard in “September 5,” o Jonathan Bailey, candidato del SAG per il ruolo di Fiyero in “Wicked.”

Clarence Maclin, che ha interpretato una versione di sé stesso — un uomo incarcerato che si unisce a un gruppo teatrale in prigione — in “Sing Sing”, non è stato nominato per la sua performance, anche se ha condiviso una nomination per la migliore sceneggiatura originale.

Nominati: Yura Borisov (“Anora”), Kieran Culkin (“A Real Pain”), Edward Norton (“A Complete Unknown”), Guy Pearce (“The Brutalist”), Jeremy Strong (“The Apprentice”).

Miglior regista

“Wicked” ha raccolto 10 nomination complessive, ma uno dei grandi esclusi è stato il suo regista, Jon M. Chu.

Tuttavia, si trova in buona compagnia: anche Denis Villeneuve (“Dune: Parte Due”), Edward Berger (“Conclave”), e Ridley Scott (“Gladiator II”) non sono stati nominati in questa categoria.

Nominati: Sean Baker (“Anora”), Brady Corbet (“The Brutalist”), James Mangold (“A Complete Unknown”), Jacques Audiard (“Emilia Pérez”), Coralie Fargeat (“The Substance”).

Dietro le quinte

Tra i candidati degni di nota quest’anno c’è Elton John, due volte vincitore dell’Oscar per la miglior canzone, che ha ricevuto un’altra nomination per “Never Too Late,” dal documentario “Elton John: Never Too Late.” “Nosferatu” ha ottenuto quattro nomination per costumi, scenografia, fotografia e trucco/parrucco.

Tra le esclusioni degne di nota: “Dune: Parte Due” è stato escluso dalle categorie costumi, trucco/parrucco e montaggio. La colonna sonora di “Challengers” di Trent Reznor e Atticus Ross, che ha vinto un Golden Globe, non è stata nominata. Esclusi del tutto: il dramma politico distopico “Civil War” e “Kneecap,” la storia d’origine parzialmente veritiera del gruppo rap irlandese.

I 97mi Academy Awards

Complessivamente, “Emilia Pérez” guida la corsa agli Oscar con 13 nomination. “The Brutalist” e “Wicked” ne hanno ciascuno 10.

Gli Academy Awards saranno assegnati il 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood.

© Riproduzione riservata