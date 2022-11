Corto Maltese: Frank Miller alla guida della serie TV in live action; la trama e le motivazioni

Deadline riporta oggi che Frank Miller, l’autore di fumetti passati alla storia come Sin City, Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro e 300, si sta occupando di una serie televisiva in live-action (di cui è ideatore, oltre che sceneggiatore e produttore esecutivo) dedicata a Corto Maltese, il marinaio avventuriero protagonista di innumerevoli storie di Hugo Pratt.

Queste le parole di Frank Miller nel comunicato:

Quando ero un ragazzo trovai i libri di Corto Maltese al negozio Forbidden Planet di New York. Poi, durante i miei viaggi, ne scoprii una nuova edizione in una libreria a Roma. Quell’opera d’arte era così espressiva e così audace che era come se saltasse fuori dalle semplici pagine. Mi annichilì. Era pieno di magia e di senso romantico dell’avventura. Per me fu come se mi stesse mostrando il potere del fumetto, dove una lingua diversa non rappresentava affatto una grande barriera. Da allora divenni fan di Corto Maltese.

Prodotta e distribuita da Studio Canal, la prima stagione della serie sarà composta da 6 episodi della durata di un’ora ciascuno.

Non bastasse, gli effetti speciali saranno realizzati dall’espertissimo Phil Tippett, già dietro ai successi di Il ritorno dello Jedi, Jurassic Park e Starship Troopers.

Pare che lo show si ispirerà alle avventure caraibiche di Corto Maltese, con l’ambientazione che sarà appunto quella dei Caraibi e del Centro America e vedremo alcuni dei personaggi ‘storici’ dei fumetti come Rasputin, Madame Java, Bocca Dorata, Morgana, Tiro Fisso, Tarao e Tristan Bantam.

L’inizio del primo episodio sarà un omaggio a Una ballata del mare salato, la prima storia di Corto Maltese.

Cong, la società che detiene i diritti di Corto Maltese, ha diffuso la trama ufficiale dell’inizio della serie, preso dalla sceneggiatura di Frank Miller stesso:

Dopo aver cercato di comprare una barca per prendere il largo, Corto Maltese viene arrestato dai soldati di Belize City per ordine di qualcuno cui lui ha pestato i piedi. I militari legano Corto a una zattera e lo mandano alla deriva, trascinato dalla Corrente del Golfo. Sanno che questa lo trasporterà al largo, favorendo una morte lenta e dolorosa sotto l’implacabile sole dei Tropici.

Corto viene però miracolosamente salvato da Rasputin e si ritrova ancora una volta tra due pulsioni contrarie: da una parte ha l’occasione d’oro per fuggire dai suoi misfatti e andare via, dall’altra è anche tentato dall’audacia di una nuova impresa: e vede nei piani di Rasputin un modo per siglare un patto con il suo amico/nemico.

Un altro passaggio, sempre ad opera di Frank Miller, definisce meglio il personaggio di Corto Maltese che vedremo in TV:

Corto è un poco di buono che può parlare con gli dei. Proprio come Ulisse non ha alcuna idea di quale sia il mondo che sta scoprendo durante il suo viaggio. E quello è un mondo ricco di magia e di orrori. La serie comincerà con un primo piano di Corto. Mentre intorno a lui si svolge l’azione, la mdp starà fissa sempre sulla faccia di Corto perché, citando Raymond Chandler: Lui è l’eroe, lui è tutto.

Resta solo da capire il cast.

Ricordiamo che dalle avventure di Corto Maltese sono stati tratti nel corso degli anni 2000 un film di animazione e una serie animata. Un film ‘dal vivo’ era stato annunciato invece nel 2018, col francese Christophe Gans in regia e Tom Hughes (Infinite) nei panni di Corto, ma problemi di diritti bloccarono la produzione.

A teatro, invece, Corto Maltese è stato portato in scena diverse volte, l’ultima delle quali, nel 2002, vide Gioele Dix nei panni del protagonista.

Fonte: Deadline