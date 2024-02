Final trailer per Avatar – La leggenda di Aang (serie Netflix): il destino del mondo nelle mani di un Nomade dell’Aria

Titolo originale : Avatar: The Last Airbender , uscita : 22-02-2024. Stagioni : 1.

In vista del debutto imminente, Netflix ha diffuso il poster e il trailer finale di Avatar – La leggenda di Aang (Avatar – Tha last airbender), adattamento in live-action della premiata serie animata di Nickelodeon creato da Albert Kim (Sleepy Hollow), che ne ha scritto gli episodi e agisce come showrunner.

In regia si sono alternati Jabbar Raisani, Goi e Liang.

Questa la trama ufficiale:

Un tempo le quattro nazioni del mondo vivevano in armonia. La pace tra loro era garantita dall’Avatar, il maestro di tutti e quattro gli elementi.

Tutto però cambia quando la Nazione del Fuoco attacca i Nomadi dell’Aria sterminandoli, compiendo il primo passo verso la conquista del mondo.

Seguiamo il giovane Nomade dell’Aria Aang nel suo risveglio in un mondo distrutto dalla guerra.

Assieme ai suoi nuovi amici Sokka e Katara parte per un’avventura all’insegna dell’azione con l’obiettivo di prendere il posto che gli spetta di diritto: quello del nuovo AVATAR.

Tra i protagonisti troviamo Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell, Ian Ousley e Daniel Dae Kim (Lost).

Di seguito trovate il trailer finale doppiato in italiano di Avatar – La leggenda di Aang, che debutterà il 22 febbraio, che ci dà un migliore assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube