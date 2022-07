Final trailer per She-Hulk (serie Disney+): superumani ovunque e rottura della quarta parete

Titolo originale : She-Hulk: Attorney at Law , uscita : 17-08-2022. Stagioni : 1.

A oltre sei mesi dal teaser, i Disney Studios hanno diffuso nella notte il final trailer e il nuovo poster di She-Hulk: Attorney at Law, nuova serie Marvel in 9 episodi da 30 minuti annunciata già nel 2019.

Questa la scarna trama ufficiale:

Seguiamo Jennifer Walters (Tatiana Maslany, Orphan Black) mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.

Nella serie – apparentemente impostata sullo stile del legal thriller alla Ally McBeal e che sarà inglobata nella Fase 4 del MCU – comparirà anche lo ‘Smart Hulk’ di Mark Ruffalo, in veste di mentore per la novella eroina.

Nel cast di She Hulk – che è stata diretta dall’executive producer Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) insieme a Anu Valia (ep. 5, 6, 7) – ci sono poi Jameela Jamil, Tim Roth (nei panni dell’Abominio), Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry, Josh Segarra e, secondo quanto riferito, Megan Thee Stallion. L’executive producer Jessica Gao ha il ruolo di capo sceneggiatrice.

Ricordiamo che Jennifer Walters / She-Hulk è stata creata da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980, diventando in seguito famosa e popolare per la sua consapevolezza di essere un personaggio immaginario dei fumetti.

In attesa del debutto, previsto per il 17 agosto, di seguito trovate il final trailer doppiato in italiano di She-Hulk, che ci dà una migliore idea del suo tono e anticipa alcune sorprese:

