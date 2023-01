Full trailer e data di uscita per The Mandalorian, stagione 3: la via di Grogu e Mando è irta di pericoli

A qualche mese dal teaser, Disney e LucasFilm hanno diffuso il poster e il full trailer della terza stagione della fortunata serie The Mandalorian, che vede Jon Favreau nei panni di showrunner/capo sceneggiatore ed executive producer insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

Questa la trama ufficiale dei nuovi 8 episodi:

Continuano i viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito a Grogu.

Nel frattempo, la Nuova Repubblica lotta per allontanare la galassia dal suo passato oscuro. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici mentre lui e Grogu continuano il loro viaggio insieme.

Tra i protagonisti ritroveremo Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

In cabina di regia si sono invece alternati Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Lee Isaac Chung, lo stesso Carl Weathers, Peter Ramsey e Bryce Dallas Howard.

In attesa del debutto, previsto su Disney+ per l’1 marzo, di seguito trovate il full trailer in versione italiana della terza stagione di The Mandalorian, che antipa qualcosa di quello che ci aspetta:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube