Full trailer per Clark (serie Netflix): dal ladro affascinante Bill Skarsgård nasce la ‘Sindrome di Stoccolma’

Bill Skarsgård è meglio conosciuto per aver interpretato Pennywise il Clown nella recente seconda saga cinematografica di It, ma nella miniserie basata su una storia vera Clark di Netflix, di cui sono appena arrivati online il poster e il full trailer, è un uomo carismatico dal quale non si può fare a meno di essere attratti, anche quando ci tiene prigionieri.

Questa la trama ufficiale:

Clark Olofsson (Skarsgård ), un cittadino di Stoccolma che nel 1973 collaborò con un amico per rapinare una banca e tenere in ostaggio un gruppo di dipendenti a scopo di riscatto. A causa degli effetti che i due uomini ebbero sul gruppo, facendo amicizia e sviluppando dei legami con loro, nacque il termine “Sindrome di Stoccolma”.

I dipendenti della banca arrivarono ​​persino a chiedere che la coppia ricevesse una condanna più leggera, e i media impazzirono per Olofsson e il suo amico. Un giornalista arrivò addirittura a definirlo “un trasandato mix scandinavo tra Jesse James e Warren Beatty”.

Il regista dei 6 episodi, Jonas Åkerlund (Lords of Chaos), ha commentato:

[Clark parla] dell’intera vita [di Olofsson] e di ciò che lo ha reso quello che è, la verità e le bugie circa la sua incredibile carriera. Bill Skarsgård era l’ideale per questo progetto, e garantirà la Sindrome di Stoccolma nel suo ruolo. E Netflix è la piattaforma perfetta, non sono solo il più grande servizio di streaming del mondo, ma perché hanno anche l’audacia di raccontare questa incredibile vicenda.

In attesa del debutto, previsto per il 5 maggio, di seguito – sulle note di Hush dei Deep Purple – trovate il full trailer internazionale di Clark, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

