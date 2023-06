Full trailer per Futurama, stagione 11: la ciurmaglia è pronta per nuove assurde avventure

I fan di Futurama saranno senz’altro felici di scoprire che è stata realizzata una stagione revival dell’amata serie animata creata da Matt Groening nel 1999, che verrà messa a catalogo a breve dal servizio di streaming Hulu, che ne ha appena diffuso online il poster e il full trailer.

Come vedrete, il filmato anticipa il ritorno di tutti i protagonisti, mentre lo stile delle animazioni appare incredibilmente fedele ai disegni originali, il che dovrebbe mettere a tacere qualsiasi preoccupazione.

Non abbiamo i dettagli precisi della trama, ma sappiamo che questa stagione potrà contare su ben 10 nuovi episodi.

Questa la sinossi ufficiale:

I fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo c’è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.

Il franchise di Futurama è notoriamente sopravvissuto alla cancellazione e alla conclusione già diverse volte in passato (prima su Adult Swim, poi su Comedy Central).

Chi l’ha seguita forse ricorderà che Futurama si era recentemente conclusa con Fry e Leela in un mondo in cui il tempo aveva smesso di scorrere, un dettaglio che permetteva loro di esprimere finalmente il loro amore l’uno per l’altra, almeno fino a quando il professor Farnsworth non arrivava a ‘salvarli’. Un finale considerato appropriato da molti, quindi sarà curioso capire cosa succederà ora..

In attesa di vederla in esclusiva su Disney+ dal 24 luglio, di seguito trovate il teaser trailer internazionale della stagione 11 di Futurama:

