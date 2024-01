Full trailer per Halo, stagione 2: la resa non è un’opzione per Master Chief

A qualche settimana dal teaser, Paramount+ ha ora diffuso il full trailer della seconda stagione di Halo, serie live-action che adatta per il piccolo schermo l’omonimo videogame sci-fi di successo.

Questa la trama ufficiale dei nuovi episodi:

Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) guida la sua squadra di Spartan d’élite contro la minaccia aliena nota come Covenant.

Sulla scia di un evento scioccante su un pianeta desolato, John non riesce però a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e decide di rischiare tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che i Covenant si stanno preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell’umanità.

Con la galassia sull’orlo del baratro, John intraprende quindi un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell’umanità, o della sua estinzione: l’Halo.

La serie è stata ideata dallo showrunner David Wiener e dalla produttrice esecutiva Kiki Wolfkill. Il cast comprende anche Joseph Morgan nel ruolo di James Ackerson, descritto come “un formidabile agente dei servizi segreti che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell’Ufficio dei servizi segreti navali dell’UNSC”. Anche Cristina Rodlo fa parte della serie e interpreta Talia Perez, “un caporale specializzato in linguistica per un’unità di comunicazione del Corpo dei Marines dell’UNSC e recluta relativamente fresca che non ha ancora visto un vero combattimento.

A completare il parco protagonisti troviamo anche Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine, Shabana Azmi, Natasha Culzac, Olive Gray, Yerin Ha, Bentley Kalu, Kate Kennedy, Charlie Murphy, Danny Sapani, Fiona O’Shaughnessy e Tylan Bailey.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il full trailer internazionale della stagione 2 di Halo, che debutterà l’8 febbraio con i primi due episodi:

Fonte: YouTube