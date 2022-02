Full trailer per Our Flag Means Death (serie HBO Max): Waititi è un pirata Barbanera da ridere

Titolo originale : Our Flag Means Death , uscita : 03-03-2022. Stagioni : 1.

A un mese dal teaser, HBO Max ha oggi diffuso il poster e il full trailer di Our Flag Means Death, serie comico-avventurosa creata da David Jenkins e con Taika Waititi (Jojo Rabbit) che segue una sgangherata ciurma di pirati mentre si imbarcano in una serie di peripezie in mare aperto.

La storia è ambientata all’inizio del 18° secolo ed è vagamente basata sulle vere avventure di Stede Bonnet (Rhys Darby), descritto come “un aristocratico viziato che abbandona la sua vita di privilegi per diventare un pirata”.

Bonnet era un proprietario terriero moderatamente ricco che in seguito si dedicò a una vita criminale come pirata. Durante una crisi di mezza età, acquistò una nave a vela, chiamata Revenge, “e viaggiò con il suo equipaggio stipendiato lungo la costa orientale di quelli che oggi sono gli Stati Uniti, catturando alcune navi e bruciandone altre delle Barbados”.

Taika Waititi, altre che produttore di Our Flag Means Death interpreta anche Barbanera, il pirata più temuto e venerato della storia.

Tra i protagonisti ci sono anche da Kristian Nairn (Il Trono di Spade), Joel Fry (Crudelia), Nat Faxon (Reno 911) e Leslie Jones (Ghostbusters).

In attesa della versione estesa, di seguito – sulle note di Locomotive breath dei Jethro Tull – trovate il teaser trailer internazionale di Our Flag Means Death, che debutterà il 3 marzo, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere:

