Full trailer per Outer Rage (serie Prime): c’è un’oscura voragine nei terreni di Josh Brolin

A qualche settimana dal teaser, gli Amazon Studios hanno diffuso oggi il poster e il full trailer di Outer Range, serie originale di genere neo western con tocchi soprannaturali in 8 episodi che vede protagonista Josh Brolin (Dune).

Questa la trama ufficiale:

Outer Range racconta la storia di Royal Abbott (Brolin), il proprietario di un ranch che lotta per la sua terra e per la sua famiglia, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura selvaggia del Wyoming.

All’inizio della serie troviamo gli Abbott alle prese con la scomparsa della nuora Rebecca. La situazione della famiglia viene ancor più esasperata quando i Tillerson (i rozzi proprietari del ranch vicino, animati solo dalla voglia di fare soldi) cercano di accaparrarsi i loro terreni.

Una morte prematura innesca nella comunità una serie di eventi carichi di tensione; problemi apparentemente tipici di una piccola cittadina, legati alla terra, esplodono quando nel pascolo occidentale degli Abbott compare una misteriosa, oscura voragine.

Emergono scoperte sempre più folli, mentre Royal lotta per proteggere la sua famiglia; attraverso il suo sguardo cominciamo a scoprire come il passato nasconda segreti e presagi di inquietanti misteri.

Il cast di Outer Range include anche Imogen Poots (I Know This Much is True), Lili Taylor (Perry Mason), Tamara Podemski (Four Sheets to the Wind), Lewis Pullman (Top Gun: Maverick), Tom Pelphrey (Ozark), Noah Reid (Schitt’s Creek), Shaun Sipos (Krypton), Isabel Arraiza (The Little Things), Olive Abercrombie (The Haunting of Hill House) e Will Patton (Yellowstone).

Il creatore ed executive producer di Outer Range è Brian Watkins.

In attesa di vederla nel catalogo di Prime Video – un episodi a settimana – a partire da venerdì 15 aprile, di seguito trovate il full trailer internazionale di Outer Rage, che ci dà un assaggio più definito di cosa ci aspetta:

