Full trailer per Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (serie Disney+): è tempo di imprese eroiche

Titolo originale : Percy Jackson and the Olympians , uscita : 20-12-2023. Stagioni : 1.

Percy Jackson è pronto per tornare dopo i due film non proprio esaltanti del 2010 e 2013 e Disney+ ha lanciato ora il full trailer e il poster di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (Percy Jackson and the Olympians), serie reboot che vede protagonisti Walter Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries.

Lo show si basa naturalmente sulla fortunata saga di libri fantasy di Rick Riordan.

Questa la trama ufficiale:

Percy Jackson, un moderno semidio di 12 anni, sta imparando a fare i conti con i suoi nuovi poteri soprannaturali quando il dio del cielo, Zeus, lo accusa di aver rubato la sua preziosa Folgore.

Adesso Percy dovrà attraversare l’America per trovarla e riportare l’ordine nell’Olimpo.

Rick Riordan e Jon Steinberg hanno scritto l’episodio pilota, che è stato diretto da James Bobin.

Jon Steinberg supervisiona la serie- che è composta da 8 episodi complessivi – con il suo partner di produzione Dan Shotz.

In attesa del debutto (previsto per il 20 dicembre), di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, che ci dà un più corposo assaggio dei valori di produzione messi sul piatto:

Fonte: YouTube