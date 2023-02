Full trailer per Rabbit Hole (serie Paramount+): Kiefer Sutherland incastrato e in fuga

Paramount+ ha appena diffuso online il poster e il teaser trailer di Rabbit Hole, serie originale che vede protagonista Kiefer Sutherland in un ruolo che ricorda quello interpretato nella mitica 24.

Lo show – di stampo thriller – è stato creato da John Requa e Glenn Ficarra, che lo hanno anche personalmente diretto, scritto e prodotto insieme alla star.

Il cast comprende anche Charles Dance (Il trono di spade), Meta Golding (Hunger Games), Enid Graham (Mare of Easttown), Rob Yang, Walt Klink e Jason Butler Harner (Ozark).

Questa la trama ufficiale:

Niente è come sembra… quando John Weir (Sutherland), un maestro dello spionaggio aziendale, si ritrova al centro di un’oscura cospirazione.

Dopo aver scoperto un pericoloso complotto di potenti forze in grado di controllare la popolazione e sovvertire la democrazia, Weir viene incastrato per omicidio e costretto alla fuga, mentre cerca di capire chi e cosa sia reale in questa realtà capovolta.

Come uomo che opera abitualmente nella diffidenza e nell’inganno, può allora John Weir fidarsi di una squadra di improbabili alleati per sconfiggere un nemico che ha profondi legami con il suo passato e che è deciso a usare tutti i nostri dati contro di noi?

Weir deve così navigare in un mondo di sorveglianza, disinformazione e manipolazione per scoprire l’uomo al centro del complotto e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Di seguito trovate il full trailer internazionale di Rabbit Hole, che finirà in esclusiva su Paramount+ domenica 26 marzo, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube