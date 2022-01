Full trailer per Severance (serie Apple TV+): un esperimento ‘separa’ i ricordi tra vita privata e lavoro

A un mese dal teaser, Apple TV+ ha diffuso oggi il full trailer e il poster di Severance, serie fanta-thriller che è stata ideata e scritta da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller, che vede protagonisti Adam Scott (Parks and Recreation), Patricia Arquette, Christopher Walken e John Turturro.

Questa la trama ufficiale:

Mark Scout (Scott) guida un team della Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura che prevede la separazione chirurgica dei loro ricordi tra il lavoro e la vita privata.

Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene però messo in discussione, poiché Mark si ritrova al centro di un mistero che lo porterà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro … e di se stesso.

In sostanza, i ricordi degli impiegati vengono alterati al punto che letteralmente non possono portare il loro lavoro a casa – o portare casa sul loro posto di lavoro.

Nel cast dello show originale ci sono anche Britt Lower (“High Maintenance”, “Casual”), Zach Cherry (“You”, “Succession”), Dichen Lachman (“Jurassic World: Dominion”, “Altered Carbon”), Jen Tullock (“Before You Know It”, “Bless This Mess”), Tramell Tillman (“Hunters”, Dietland”) e Michael Chernus (“Orange is the New Black”, “Patriot”).

In attesa di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito – sulle note di Daydream in blue degli I Monster – trovate il full trailer internazionale di Severance, i cui i primi due episodi debutteranno il 18 febbraio, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube