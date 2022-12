Full trailer per Star Wars – The Bad Batch, stagione 2: l’ombra di Palpatine si allunga sulla galassia

A qualche mese dal teaser, Disney+ ha diffuso ora il poster e il full trailer della seconda stagione della serie animata Star Wars: The Bad Batch, il cui staff tecnico è composto da Brad Rau, regista supervisore/produttore esecutivo, Jennifer Corbett, sceneggiatore capo/produttrice esecutiva e Matt Michnovetz, story editor.

Questa la trama ufficiale:

Quando si apre la nuova stagione, sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica.

Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, mentre affrontano una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi.

Tra i doppiatori originali ci sono Dee Bradley Baker, che presta la sua voce a ogni membro della Clone Force 99 (incluso Crosshair), Michelle Ang, che recita nel ruolo di Omega, l’unico clone femminile del compianto Jango Fett e Rhea Perlman per Trandoshan Cid.

La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch – in cui troveremo anche l’imperatore Palpatine – è composta da 16 episodi.

In attesa di vederla su Disney+ dal 4 gennaio 2023, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano della stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch, in cui la Clone Force 99 si ritrova a incontrare un fuggitivo Wookiee Padawan:

