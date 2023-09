La mia prediletta: la recensione dei 6 episodi della serie mystery tedesca (su Netflix)

Quello del thriller è un genere interessante. Si riescono a creare grandi misteri e ad appassionare gli spettatori (o i lettori) quando i vari tasselli iniziano ad andare al loro posto e i personaggi si imbattono in una rivelazione più o meno clamorosa dopo l’altra. Riescono anche a tenere il loro pubblico con il fiato sospeso e a fargli pensare a come le cose potrebbero risolversi. La mia prediletta (Dear Child / Liebes Kind), da poco finito in sordina nel catalogo di Netflix, è una serie in 6 episodi che arriva direttamente dalla Germania e ci mette in subbuglio la mente almeno fino al momento in cui otterremo le risposte al mistero che ci presenta.

E La mia prediletta è anche l’ennesima riprova che il materiale di partenza necessario per creare una meravigliosa miniserie mystery / thriller è già disponibile là fuori.

Prodotta da Netflix e sviluppata da Romy Hausmann come adattamento del suo omonimo romanzo del 2019, è interpretata da Kim Riedle, Naila Schuberth (Bird Box: Barcellona), Julika Jenkins, Justus von Dohnányi, Hans Löw e Aida Kurt.

Racconta la storia di una donna misteriosa che fugge dopo essere stata a lungo rimasta in cattività in seguito a rapimento. Insieme a lei c’era anche la figlia, avuta dal suo rapitore. Tuttavia, mentre scappa e ritorna nel mondo, il suo caso si confonde con quello di una donna di nome Lena, scomparsa quattordici anni prima. Questa donna è forse proprio Lena?

La mia prediletta inizia come la maggior parte dei thriller, nel bel mezzo degli eventi. Questo costringe lo spettatore a recuperare i dettagli mancanti in fretta, e anche se con il proseguire degli episodi la trama diventa sempre più chiara, l’impostazione iniziale è sufficiente per spingere chiunque a guardare la miniserie fino alla fine.

Scarna e determinata, La mia prediletta si presta così facilmente al binge-watch, anche se – va detto – per chi non è nuovo di questo tipo di prodotti non offre molto che non si sia già visto prima, sebbene l’esecuzione sia piuttosto solida da essere sufficientemente piacevole.

Gli autori sanno bene come fornire informazioni e domande al pubblico, riuscendo a creare un bel ‘flusso’ nel ritmo in cui si procede. Ogni episodio dura 45 minuti, quindi non ci sono grandi momenti di stanca, ma anche nei momenti più ‘lenti’, La mia prediletta riesce a portare avanti le cose, magari introducendo un nuovo imprevedibile indizio o addirittura mettendo i personaggi in situazioni molto pericolose.

Il meccanismo funziona, e non lascia grande spazio ai tempi morti; succede qualcosa in continuazione, anche se – prevedibilmente – finisce per essere solo l’ennesimo depistaggio.

Va comunque detto che il grande mistero al centro di La mia prediletta è avvincente. Non è clamoroso o particolarmente arzigogolato, il che lo rende più piacevole, perché gli spettatori saranno in grado di raccogliere tutti gli indizi e giungere alla giusta conclusione molto presto. Questo potrebbe sminuire l’aspetto più divertente per alcuni, ma sarà un vantaggio per altri, perché le loro teorie saranno confermate molto rapidamente.

Non ha nemmeno il tempo per grandi deviazioni; sta adattando un romanzo, quindi gli sceneggiatori sanno esattamente quali sono le parti più importanti della storia e sanno già come portare i protagonisti alla fine.

In ogni caso, per bilanciare le cose, gli autori non si limitano a creare un mistero, ma sviluppano anche una minaccia incombente che continua a essere presente per tutta la stagione. È da qui che nascono i brividi, perché sappiamo che la mannaia cadrà, ma non sappiamo quando e come.

La scrittura di La mia prediletta è all’altezza, soprattutto per quanto riguarda i dialoghi. Non si ha mai la sensazione che la storia si fermi per dare spazio a qualche ‘spiegone’. Tutto viene fatto nel contesto appropriato, risultando abbastanza naturale. Certo, alcuni comportamenti strani rasentano l’illogicità per alcuni personaggi, ma hanno senso all’interno del contesto.

Per quanto riguarda la recitazione, un paio di attori fanno un ottimo lavoro nei loro ruoli. Julika Jenkins e Justus von Dohnányi fanno un lavoro incredibile nei panni di una coppia di genitori sconvolti che ritrovano un po’ di speranza quando si tratta di risolvere il caso della figlia scomparsa. Si ha davvero la sensazione che queste persone abbiano passato un periodo difficile e che siano pronte a farla finita.

Anche Hans Löw è bravo nel ruolo di un detective tormentato che ha perso ogni speranza e che vede l’opportunità di una redenzione. Questi personaggi sono molto umani, il che li rende perfetti per questo tipo di storia. Le emozioni diventano troppo forti e impediscono ai personaggi di vedere le cose in modo più freddo e logico.

Tuttavia, la giovane Naila Schuberth diventa il vero punto di forza dello show. È lei il personaggio principale, poiché vediamo e apprendiamo molte informazioni dal suo punto di vista e entriamo nella sua mente più volte nel corso della stagione. La giovane attrice riesce a essere innocente e inquietante e, man mano che la situazione in cui ha vissuto diventa più chiara, è giusto che sia proprio così.

Anche Aida Kurt fa un lavoro fantastico nel ruolo della detective che viene coinvolta nel caso e che farà di tutto per scoprire la verità. La sua presenza sullo schermo lascia il segno, quindi speriamo di poterla vedere di più in progetti futuri.

Insomma, La mia prediletta mescola la grinta di qualcosa alla Gone Girl con la premessa ansiogena di Room, portando a casa il risultato in modo convincente. La scrittura e i personaggi hanno lo scopo di svelare il mistero e di mostrare gli esseri umani in alcune delle situazioni più interessanti possibili. Cosa fareste voi se vi trovaste in questa situazione? È una domanda che ogni buon thriller dovrebbe suscitare nello spettatore.

Allo stesso modo, i valori di produzione sono solidi e anche la musiche sono estremamente curate. Certo, la risoluzione finale potrebbe non essere la più soddisfacente mai scritta, ma non è necessario che lo sia. Funziona e basta.

Di seguito il trailer internazionale di La mia prediletta, nel catalogo di Netflix dal 7 settembre:

