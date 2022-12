Mike Flanagan su La Torre Nera: “Preparo la serie TV, scritto il pilot; già tutta nella mia mente”

Come abbiamo appreso la scorsa settimana, la Intrepid Pictures di Mike Flanagan e Trevor Macy si ‘trasferirà’ da Netflix agli Amazon Studios, con un accordo che porterà i loro futuri progetti in esclusiva su Prime Video.

Cosa bolla in pentola vi chiederete? Ebbene, i due hanno appena rivelato a Deadline che si stanno preparando ad adattare per il piccolo schermo La Torre Nera (The Dark Tower) di Stephen King!

Il progetto, fa notare Mike Flanagan, esiste al momento separatamente dall’accordo della Intrepid con gli Amazon Studios, ma dice che sarebbe “entusiasta” se Amazon decidesse di accogliere la serie, che avrebbe ‘dimensioni epiche‘.

Mike Flanagan ha detto:

Sei la prima persona a cui lo diciamo, ma sì. Prima del nostro accordo con Amazon, abbiamo acquisito i diritti di La Torre Nera, che se mi conoscete bene, sapete che è stato il mio Santo Graal per la maggior parte della mia vita. I diritti sono stati esclusi dall’accordo con Amazon, il che non significa che non possano – o non vogliano – partecipare al progetto un giorno o l’altro, non si sa mai. Ma è una cosa che stiamo sviluppando noi due e che speriamo di mettere in piedi primo o poi con grande passione.

Ha poi continuato:

Ho scritto un pilot; la vediamo come una serie che andrà avanti per almeno cinque stagioni. E avendo vissuto con questo progetto per tutta la vita, ho un’enorme quantità di lavoro nel mio cervello. Ma ho una sceneggiatura pilota di cui sono entusiasta e una bozza molto dettagliata per la prima stagione e una bozza più ampia per le stagioni successive.

Credo che alla fine, se riusciremo a far partire il progetto, ci saranno altri sceneggiatori che voglio coinvolgere in questo processo e con i quali ho già lavorato in passato; penso che sarebbero davvero favolosi per una piccola e intima writer room dove potremo continuare a lavorare.

Vi dirò che per più di metà della mia vita ho chiuso gli occhi e ho potuto assistere a molti di questi eventi, li ho sognati. La prima inquadratura, che arriva subito dopo la prima incredibile frase del primo libro, L’ultimo cavaliere, è un’immagine che mi frulla in testa da quando ero studente. Prima o poi dovrà uscire da lì.

Mike Flanagan non è nuovo agli adattamenti di Stephen King, avendo diretto sia Il gioco di Gerald che Doctor Sleep, ma spera che la sua serie televisiva possa alla fine generare anche dei lungometraggi basati sui romanzi di La Torre Nera, anche se non vuole ancora mettere il carro “troppo avanti rispetto ai buoi”.

Come ricorderete, nel 2017 uscì un primo film con Idris Elba e Matthew McConaughey, che avrebbe dovuto dare il via a un universo di altri adattamenti, ma l’insuccesso al botteghino e la scarsa accoglienza da parte della critica hanno fatto presto accantonare l’ipotesi.

In ogni caso, prima Mike Flanagan e Trevor Macy hanno in programma per il prossimo anno The Fall of the House of Usher, nuova serie horror basata sui classici di Edgar Allan Poe.

Fonte: Deadline