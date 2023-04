Nuovo trailer (e data di uscita) per Dragonero – I Paladini, serie animata che espande il Bonelliverse

A qualche mese dal primo assaggio, Sergio Bonelli Editore ha diffuso oggi il nuovo trailer e il poster di Dragonero. I Paladini, serie animata che adatta l’omonimo fumetto fantasy creato da Luca Enoch e Stefano Vietti.

Esordio di Bonelli Entertainment nel settore dell’animazione, è composta da 26 episodi, che sono stati diretti da Enrico Paolantonio e sceneggiati da Giovanni Masi, Federico Rossi Edrighi e Mauro Uzzeo.

Questa la trama ufficiale:

I protagonisti sono tre adolescenti dell’Erondár, una terra fantastica pervasa di magia, Ian, dallo spirito libero e dall’indole coraggiosa, sua sorella Myrva, geniale costruttrice di congegni meccanici, e l’inseparabile amico Gmor, un orco di grande forza e animo generoso.

I tre amici dividono le loro giornate tra studio, divertimento e qualche lavoro nella fattoria dove vivono Ian e Myrva, finché non entrano in contatto mentale con un grande drago, Draiken, che chiede loro aiuto per affrontare una terribile minaccia che potrebbe permettere a orde di demoni di sciamare nel mondo dei nostri eroi.

In attesa di vederla dal 7 aprile su RaiPlay e poi dal 18 aprile su Rai Gulp, di seguito trovate il trailer di Dragonero – I Paladini, che ci dà un assaggio della qualità delle animazioni:

