Nuovo trailer per Chainsaw Man (serie anime): si va a caccia di Diavoli

Scritto e illustrato da Tatsuki Fujimoto, il fortunato manga Chainsaw Man (チェンソーマン) – pubblicato tra il 2018 e il 2020 – è in procinto di arrivare sotto forma di adattamento seriale animato grazie allo studio MAPPA (L’attacco dei Giganti), di cui oggi sono arrivati online il nuovo sanguinoso e violento teaser trailer e il poster.

Questa la trama ufficiale:

In un mondo in cui le paure degli umani prendono vita sotto forma di “diavoli”, Denji, un orfano senzatetto, fa amicizia con Pochita, il Diavolo Motosega. Insieme si guadagnano da vivere cacciando Diavoli sottobanco per la Yakuza finché un giorno, in uno scontro con il Diavolo Zombi che aveva preso il controllo dei suoi creditori, Denji viene apparentemente ucciso. Pur di sopravvivere, tuttavia, stringe un patto con Pochita, che da questo momento prende il posto del suo cuore ormai distrutto.

Divenuto un ibrido umano-diavolo, Denji elimina il Diavolo Zombi ed incontra Makima, un’ufficiale del reparto cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza, la quale, viste le sue capacità di combattimento, decide di arruolarlo nella Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza, una sezione sperimentale nella quale viene messo alla prova l’impiego di diavoli intelligenti e non ostili (entro certi limiti) agli esseri umani nella lotta contro altri diavoli.

Qui Denji conoscerà lo scontroso Aki Hayakawa, Power, un diavolo del sangue femmina dai comportamenti estremamente violenti e infantili, ed altri cacciatori umani e non umani con i quali inizierà la caccia al terrificante Diavolo Pistola, personificazione del terrore umano delle armi, responsabile di una delle più orribili stragi della storia e ricercato in tutto il mondo in seguito alla sua improvvisa scomparsa.

La serie è stata diretta da Ryū Nakayama (regista) e da Makoto Nakazono (chief episode director), le sceneggiature sono opera di Hiroshi Seko, il character design è opera di Kazutaka Sugiyama e di Kiyotaka Oshiyama. Tatsuya Yoshihara è l’action director, mentre Yūsuke Takeda è il direttore artistico. Naomi Nakano è la color key artist. Le musiche sono state composte da Kensuke Ushio.

In attesa di capire quando lo potremo vedere (entro fine anno), di seguito trovate intanto il trailer giapponese di Chainsaw Man, che ci dà un’idea della qualità delle animazioni:

Fonte: YouTube