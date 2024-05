Nuovo trailer per The Acolyte: La Seguace (serie Star Wars di Disney+), nessuno è al sicuro dalla verità

A un mese dal primo assaggio, Disney+ ha ora diffuso il nuovo trailer e il poster di The Acolyte: La Seguace, serie spin-off in 8 episodi del folto universo di Star Wars che è stata creata da Leslye Headland (Russian Doll), che ne è anche showrunner e produttrice esecutiva.

Tra i molti protagonisti troviamo Amandla Stenberg (The Hate U Give), Lee Jung-jae (Squid Game), Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Dafne Keen (His Dark Materials), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917) e Carrie-Anne Moss (The Matrix).

Questa la trama ufficiale:

Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Stenberg).

Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra….

Tra i produttori esecutivi di The Acolyte: La Seguace ci sono anche Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King e Jason Micallef.

Leslye Headland ha anche diretto i primi episodi (Eps. 101 e 102), lasciando poi il posto ai colleghi Kogonada (eps. 103 e 107), Alex Garcia Lopez (eps. 104 e 105) e Hanelle Culpepper (eps. 106 e 108).

Il pluripremiato compositore Michael Abels (Get Out, Noi) si è occupato della colonna sonora.

In attesa di vederla nel catalogo di Disney+ dal 4 giugno coi primi due episodi, di seguito trovate il secondo trailer doppiato in italiano di The Acolyte: La Seguace, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube