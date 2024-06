Smallville: Kristin Kreuk spiega come mai non tornò per l’ultima stagione

Kristin Kreuk ha interpretato il personaggio di Lana Lang nel corso di otto stagioni di Smallville. Tuttavia, non è tornata per la nona e ultima, una decisione su cui ha riflettuto a lungo all’epoca.

All’attrice era stato infatti chiesto di riprendere il ruolo, ma lei ha scelto di non farlo per tutta una serie di motivi precisi.

Parlando durante l’evento Superman Celebration tenutosi a Metropolis, nell’Illinois, lo scorso fine settimana, Kristin Kreuk ha spiegato:

Volevo solo che lei se ne fosse andata in una terra immaginaria. Volevo che continuasse a vivere la vita che era andata a fare in quel luogo e non volevo riportarla nell’universo di Smallville.

Ho lottato molto con tutta quella storia del triangolo amoroso e non riuscivo proprio a capire come avremmo potuto farla ritornare e aggiungere un’altra chiusura alla storia generale che non riguardasse solo Clark e Lois.

Mi piace che lei abbia avuto la sua indipendenza e che abbia trovato la strada da seguire per se stessa, legata a ciò in cui credeva, alla sua personale bussola morale, ai suoi valori.

Mi piace che si sia separata da questi uomini. Se la serie fosse stata diversa, ci sarebbe stato un finale diverso? Forse sì. Ma mi piace. Poiché le sue storie erano così legate a questi uomini, è stata una cosa molto bella per lei onorare se stessa.

Di seguito trovate la storica sigla di Smallville:

