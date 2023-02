Teaser per Agent Elvis (serie animata Netflix): il re del rock è un agente segreto contro l’oscurità

Matthew McConaughey ha prestato la sua voce al protagonista Elvis Presley nella prossima serie animata per adulti di Netflix dal titolo Agent Elvis, sanguinosa action comedy co-creata da Priscilla Presley e John Eddie di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer.

Si tratta del primo progetto animato per adulti della Sony Pictures Animation, lo studio già dietro a Spider-Man: Un nuovo universo.

Questa la trama ufficiale:

Elvis Presley scambia la sua tutina per un jet pack quando viene inserito segretamente in un programma di spionaggio governativo per combattere le forze oscure che minacciano il paese che ama – il tutto mentre svolge il suo lavoro quotidiano di Re del Rock And Roll.

Mike Arnold e John Eddie sono co-showrunner e scrittori della serie.

Il look iconico del cantante è stato reso in animazione con l’aiuto del candidato all’Oscar Robert Valley, con il guardaroba di Agent Elvis che è stato disegnato dal leggendario stilista John Varvatos.

Di seguito il trailer internazionale di Agent Evlsi, che debutterà a marzo, che emana vibrazioni alla Bubba Ho-Tep:

Fonte: YouTube