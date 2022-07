Teaser per Chucky, stagione 2: Tipo Bello cerca vendetta ad Halloween

SYFY ha annunciato questo pomeriggio che Chucky tornerà giusto in tempo per Halloween, diffondendo il teaser trailer della seconda stagione della serie creata da Don Mancini.

Sappiamo che tra i protagonisti ci saranno Lachlan Watson (Le terrificanti avventure di Sabrina), interprete di Glen/Glenda, Meg Tilly (Psycho 2), Gina Gershon (Killer Joe), Joe Pantoliano (Memento), Tony Nappo (Saw II) e Sutton Stracke (“Real Housewives”).

Nei nuovi episodi ritroveremo anche Brad Dourif e Jennifer Tilly, Zackary Arthur come Jake Wheeler, Björgvin Arnarson come Devon Evans, Alyvia Alyn Lind come Lexy Cross, Fiona Dourif come Nica Pierce, Alex Vincent come Andy Barclay, Christine Elise come Kyle e Barbara Alyn Woods, nei panni del sindaco Michelle Cross.

Devon Sawa darà invece corpo a un nuovo personaggio, come pure Lara Jean Chorostecki (Hannibal).

Questa la trama ufficiale:

Chucky è la continuazione seriale dell’iconica saga slasher che racconta le scappatelle assassine della famigerata ‘bambola assassina’. Nella serie TV, Chucky incrocia acerrimi nemici, vecchi alleati e nuove prede mentre cerca di scatenare terrore e caos ovunque vada. Dopo che il suo piano diabolico di invadere gli ospedali pediatrici americani è stato sventato durante la prima stagione, Chucky è ora in cerca vendetta verso coloro che ritiene responsabili: gli adolescenti sopravvissuti Jake (Arthur), Devon (Arnarson) e Lexy (Alyn Lind), insieme alla sua ex Tiffany, ora sua nemica giurata.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate intanto il teaser trailer internazionale della seconda stagione di Chucky, che debutterà il 5 ottobre:

Fonte: YouTube