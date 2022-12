Teaser per Gen V (serie Prime Video): sangue e morti violente nello spin-off di The Boys

Gli Amazon Studios hanno da poco condiviso il primo teaser trailer di Gen V, serie ‘universitaria’ spin-off di The Boys che promette altrettanta irriverenza e momenti di violenza gloriosamente folle.

L’intero progetto è ispirato alla fazione dei G-Men, parodia degli X-Men presente nella serie a fumetti di The Boys di Garth Ennis e Darick Robertson.

Questa la trama ufficiale:

Ambientata nell’unico college americano riservato esclusivamente ai supereroi giovani e adulti (gestito naturalmente dalla Vought International), Gen V è una serie irriverente e vietata ai minori che esplora le vite di supereroi in preda agli ormoni e molto competitivi mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, competendo per diventare i migliori candidati da mettere sotto contratto nelle migliori città. In parte uno show universitario, in parte Hunger Games, ma col cuore, la satira e il razzismo di The Boys.

Tra i protagonisti di Gen V ci sono Jaz Sinclair (Le terrificanti avventure di Sabrina), Chance Perdomo (Le terrificanti avventure di Sabrina), Lizze Broadway (Bones), Shelley Conn (Bridgerton), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), London Thor (Shameless), Derek Luh (Shining Vale), Asa Germann (Caviar), Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (Barbershop), Marco Pigossi (Invisible City) e Clancy Brown (Highlander).

In attesa della versione estesa, di seguito trovate intanto il teaser trailer internazionale di Gen V, che debutterà su Prime Video nel corso del 2023:

