Teaser per His Dark Materials, stagione 3: Lord Asriel scatena una guerra contro l’Autorità

Titolo originale : His Dark Materials , uscita : 03-11-2019. Stagioni : 4.

HBO ha diffuso oggi il primo teaser trailer della stagione 3 di His Dark Materials – Queste Oscure Materie, serie originale ispirata al ciclo di romanzi fantasy di Philip Pullman che tornerà sugli schermi il prossimo inverno.

Lord Asriel (James McAvoy) torna nella nuova stagione dopo essere stato assente a lungo nella season 2. Sta costruendo un’armata di streghe e angeli ribelli per deporre l’Autorità. Nella terza ed ultima stagione ci aspetta qualcosa di epico!

Asriel ha detto: “Sto raccogliendo i più forti da ogni mondo per aiutarmi nella mia guerra. Sono solo un arto della bestia.Se tagliamo la testa e il resto si sgretolerà”.

Questa la trama ufficiale:

Nel capitolo finale di questa epica serie fantasy, Lyra (Dafne Keen), la ragazza della profezia, e Will (Amir Wilson), colui che porta la Lama Sottile, devono avventurosi in un luogo oscuro da cui nessuno ha mai fatto ritorno. Mentre Lord Asriel (James McAvoy) scatena una guerra contro l’Autorità, i due scopriranno che per salvare il mondo bisogna pagare un prezzo incredibilmente alto.

Nel cast troviamo anche Simone Kirby nei panni di Mary Malone, Will Keen come padre Hugh MacPhail, Jade Anouka che interpreta Ruta Skadi, Ruta Gedminstas nel ruolo di Serafina Pekkala, Adewale Akinnuoye-Agbaje come comandante Ogunwe, Jamie Ward che incarna padre Gomez, Amber Fitzgerald-Woolfe nei panni di Ama, Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison, e Chipo Chung nelle vesti degli angeli ribelli Balthamos, Baruch e Xaphania.

Jack Thorne, sceneggiatore della serie, ha anche creato un nuovo personaggio, l’angelo chiamato Alarbus, che interagirà principalmente con Asriel e “aiuterà a contestualizzare quello che sta succedendo nel Regno dei Cieli.”

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale della terza stagione di His Dark Materials – Queste Oscure Materie, che debutterà in esclusiva su HBO il 5 dicembre (da noi su Sky e NOW), che ci dà un assaggio di quello che ci attende nei nuovi episodi:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube