Teaser per Jodie, il prescelto (serie Netflix): Gesù Cristo si è reincarnato, ma la salvezza dell’umanità non è prioritaria

Titolo originale : The Chosen One , uscita : 16-08-2023. Stagioni : 1.

Netflix ha diffuso da poco il primo teaser trailer di Jodie, il prescelto (The Chosen One), adattamento seriale del fumetto di Mark Millar e Peter Gross pubblicato anche in Italia col titolo American Jesus.

Tra i protagonisti del live action troviamo Tenoch Huerta (Black Panther: Wakanda Forever) e Dianna Agron (Glee).

Della regia degli episodi si è occupato Everado Gout (Marvel’s Luke Cage), che è anche co-showrunner insieme a Leopoldo Gout (Molly’s Game).

Questa la trama ufficiale:

Jodie, un ragazzino di 12 anni della Baja California, scopre improvvisamente di avere poteri simili a quelli di Gesù: può trasformare l’acqua in vino, far camminare gli storpi e forse persino resuscitare i morti!

Mentre i leader evangelici e yaquí della città cercano di convincerlo a usare i suoi poteri per salvare l’umanità, Jodie vuole solo fare colpo sulla ragazza che gli piace e opporsi ai suoi bulli.

Mentre Jodie lotta – e alla fine viene a patti – con il suo destino, tutto viene sconvolto quando scopre la verità sulla sua identità.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Jodie, il prescelto, che arriverò su Netflix il 16 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube