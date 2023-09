Teaser per Monarch: Legacy of Monsters (serie Apple TV+), c’è Kurt Russell per sfidare Godzilla

Titolo originale : Monarch: Legacy of Monsters , uscita : 16-11-2023. Stagioni : 1.

L’amato Godzilla tornerà a ruggire nella prossima serie di Apple TV+ in 10 episodi dal titolo Monarch: Legacy of Monsters della Legendary Television, espansione per il piccolo schermo del MonsterVerse incentrata su alcuni dei Titani di cui sono appena arrivati online il poster e il teaser trailer.

Questa la trama ufficiale:

Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, “Monarch: Legacy of Monsters” segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch.

Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni ’50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa.

La drammatica saga – che abbraccia tre generazioni – rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite.



Tra i protagonisti dello show ci sono anche John Goodman, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Monarch: Legacy of Monsters, che finirà nel catalogo di Apple TV+ il 17 novembre:

Fonte: YouTube