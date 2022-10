Teaser per Star Trek: Picard, stagione 3: la morte rincorre l’equipaggio

Paramount+ ha appena diffuso il primo teaser trailer della terza – e ultima – stagione della serie Star Trek: Picard, in cui – naturalmente – Patrick Stewart ritorna nel ruolo principale, ritrovando Jonathan Frakes come William T. Riker, Marina Sirtis come Deanna Troi, Brent Spiner come Data, LeVar Burton come Geordi La Forg, Michael Dorn come Worf, Michelle Hurd come Raffi Musiker, Gates McFadden come Beverly Crusher e Jeri Ryan nel ruolo del Comandante Sette di Nove.

Il cast include anche Mica Burton (Critical Role) nel ruolo della figlia più giovane di Geordi, la guardiamarina Alandra La Forge, che lavora con suo padre e Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer), nei panni del guardiamarina Sidney La Forge, la figlia maggiore di Geordi La Forge e timoniere della U.S.S. Titan.

Amanda Plumber, la figlia di Christopher (già villain in Star Trek – Rotta verso l’ignoto), è invece il cattivo principale della stagione, Vadic, capitano dell’astronave Shrike. E vuole uccidere Picard.

In attesa di vederla giovedì 16 febbraio 2023 su Paramount+ (da noi arriverà su Prime Video), di seguito trovate il teaser trailer internazionale della stagione 3 di Star Trek: Picard, che ci dà un assaggio di quello che succederà:

