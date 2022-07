Teaser per Tales of the Walking Dead, antologia spin-off con Olivia Munn e Samantha Morton

Titolo originale : Tales of the Walking Dead , uscita : 14-08-2022. Stagioni : 1.

Come anticipato nei mesi scorsi, il mondo di The Walking Dead si sta per espandere ulteriormente con Tales of the Walking Dead, nuovissima serie spin-off che adotta un approccio antologico alla sua narrazione.

Tales of the Walking Dead consentirà infatti di raccontare storie ‘autonome’, il che dovrebbe conferire allo show un’atmosfera molto diversa dalla formula ormai consolidata che è stata trasferita dalla serie principale agli altri spin-off venuti prima (Fear the Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond).

Sappiamo che Olivia Munn (The Predator) apparirà in un episodio di TOTWD, con Samantha Morton (Minority Report) pronta a riprendere il ruolo della cattivissima Alpha, già vista nella serie principale.

Il cast di Tales of the Walking Dead comprende anche Daniella Pineda (Cowboy Bebop), Terry Crews, Parker Posey, Jillian Bell, Anthony Edwards e Poppy Liu.

I registi confermati per lo spin-off sono invece Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard), Tara Nicole Weyr (The Wilds), e Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead).

“Ogni episodio, che avrà la durata di un’ora, è ambientato nell’universo di The Walking Dead e presenterà personaggi sia nuovi che già visti in TV”.

Channing Powell (TWD) è lo showrunner della serie.

L’architetto principale dell’intero franchise, Scott Gimple, ha commentato:

Questa serie, più di ogni altra nell’universo di The Walking Dead, ruota intorno a nuove voci, prospettive e idee, dando vita a storie diverse da quelle che abbiamo raccontato prima.

Era in lavorazione anche un altro spin-off incentrato su Daryl e Carol, che pare ora saltato, mentre uno spin-off si Maggie e Negan intitolato Isle of the Dead, che sarà ambientato a New York City, dovrebbe essere il prossimo in rampa di lancio.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer internazionale della prima stagione di Tales of the Walking Dead, che debutterà il 14 agosto:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube