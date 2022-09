Teaser per The Mandalorian, stagione 3: non c’è pace per Grogu e Mando

Durante la presentazione del D23 Expo di LucasFilm è stato diffuso il primo teaser trailer della terza stagione di The Mandalorian.

Non c’è ancora una trama ufficiale, ma il prossimo capitolo della storia vedrà Mando (Pedro Pascal) occupare una posizione di leadership e Bo-Katan (Katee Sackhoff) affrontare la delusione di non poter rientrare in possesso della Darksaber. In più, Din Djarin e Grogu andranno su Mandalore nella speranza che l’amico venga “perdonato per le sue trasgressioni”.

Parlando del legame tra Din e Grogu, Pedro Pascal ha detto:

Quello che amo è l’idea di chi stia davvero proteggendo chi, perché Grogu sta scoprendo sempre più circa i suoi poteri, ed è molto importante che Mando lo nutra e che si assicuri anche che siano incanalati nel modo giusto.

Nei nuovi episodi tornerà anche il Moff Gideon di Giancarlo Esposito e parlando della portata della stagione 3 di The Mandalorian, l’attore ha dichiarato che è “più grande che mai … ma è solamente un’ulteriore espansione, per molti versi, della passata stagione. È una stagione che ha grandi idee, grandi anticipazioni e ottimi consigli per il futuro.”

In attesa della versione estesa e del debutto su Disney+ a febbraio 2023, di seguito trovate il teaser trailer in versione italiana della terza stagione di The Mandalorian:

