Teaser per The Witcher, stagione 4: Geralt ha un nuovo volto

Netflix ha diffuso oggi il teaser trailer della quarta stagione di The Witcher, che rivela l’aspetto del nuovo protagonista Liam Hemsworth (Hunger Games) nel ruolo di Geralt di Rivia.

Questa la trama ufficiale:

Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto il Continente alla fine della terza stagione, la nuova stagione vede Geralt, Yennefer e Ciri attraversare, separati, il Continente devastato dalla guerra con i suoi molti demoni.

Se riusciranno ad accettare e guidare i gruppi di outsiders in cui si trovano, avranno una possibilità di sopravvivere al battesimo del fuoco e ritrovarsi ancora una volta.

Nel foltissimo cast troviamo anche Anya Chalotra (Yennefer of Vengerberg), Freya Allan (Princess Cirilla of Cintra), Joey Batey (Jaskier), Laurence Fishburne (Regis) Eamon Farren (Cahir), Anna Shaffer (Triss Merigold), Mimî M Khayisa (Fringilla), Cassie Clare (Philippa), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Meng’er Zhang (Milva), Graham McTavish (Dijkstra), Royce Pierreson (Istredd), Mecia Simson (Francesca), Sharlto Copley (Leo Bonhart), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen), Bart Edwards (Emhyr), Hugh Skinner (Radovid), James Purefoy (Skellen), Christelle Elwin (Mistle), Fabian McCallum (Kayleigh), Juliette Alexandra (Reef), Ben Radcliffe (Giselher), Connor Crawford (Asse), Aggy K. Adams (Iskra), Linden Porco (Percival Schuttenbach), Therica Wilson-Read (Sabrina), Rochelle Rose (Margarita), Safiyya Ingar (Keira)

Lauren Schmidt Hissrich è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva di The Witcher

Gli scenggiatori dei nuovi episodi sono Lauren Schmidt Hissrich stessa (4×01), Tania Lotia (4×02), Rae Benjamin (4×03), Troy Dangerfield (4×04), Matthew D’Ambrosio (4×05), Javier Grillo-Marxuach (4×06), Clare Higgins (4×07) e Mike Ostrowski (4×08).

In regia si sono invece alternati Sergio Mimica-Gezzan (4×01 & 4×02), Tricia Brock (4×03 & 4×04), Alex Garcia Lopez (4×05 & 4×06) e Jeremy Webb (4×07 & 4×08).

In attesa di un trailer vero e proprio, di seguito trovate il teaser della stagione 4 di The Witcher, la cui data di debutto non è nota:

Fonte: YouTube