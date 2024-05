Time Bandits (serie Apple TV+): prima immagine e dettagli per la rivisitazione targata Waititi

Apple TV+ ha diffuso un’immagine della prossima serie fantasy Time Bandits, che è stata sviluppata da Taika Waititi e Jemaine Clement, che offre un primo sguardo ai personaggi principali.

Tra gli attori presenti nella foto figurano Lisa Kudrow (Friends), Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Kal-El Tuck, Kiera Thompson e Rune Temte.

Come intuibile dal titolo, si tratta di una rivisitazione di I Banditi del Tempo di Terry Gilliam del 1981, che reimmagina quella storia ed è descritta come un viaggio comico attraverso il tempo e lo spazio in compagnia di un gruppo di ladruncoli straccioni guidati da Penelope (Kudrow), e la loro ultima recluta: un appassionato di storia di undici anni di nome Kevin.

Taika Waititi ha anticipato che nel corso della serie compariranno altri volti noti al pubblico.

Non si conoscono ancora i dettagli sulla data di debutto.

Di seguito trovate il trailer di I Banditi del Tempo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube