Trailer italiano per We Own This City (serie HBO / Sky): Jon Bernthal è uno sbirro corrotto e violento

Titolo originale : We Own This City , uscita : 25-04-2022. Stagioni : 1.

Chiunque sia appassionato di crime-drama televisivo ha certamente familiarità con The Wire di David Simon – l’acclamata serie della HBO con Idris Elba e Dominic West che negli anni 2000 ha scavato nella corruzione istituzionale della città di Baltimora come parte di una risposta su vasta scala alla guerra statunitense all’annoso problema della droga.

Ebbene, rallegratevi, perché David Simon è pronto a tornare sulle scene, ancora una volta col fidato George Pelecanos, per We Own This City – Potere e corruzione, nuova miniserie in 6 episodi di cui sono appena stati rivelati il poster e il full trailer.

Basata sull’omonimo saggio del giornalista del Baltimore Sun Justin Fenton, We Own This City vede Simon e Pelecanos scavare ancora più in profondità nel mondo del crimine, della polizia e della corruzione, raccontando l’ascesa e la caduta del dipartimento di polizia di Baltimora dedicato alla tracciatura delle armi da fuoco.

Questa la trama ufficiale:

Tra il 2017 e il 2018, otto membri della Gun Trace Task Force (GTTF) della Polizia di Baltimora sono travolti dallo scandalo di corruzione più scioccante nella storia della città. I crimini perpetrati dagli agenti lacerano ulteriormente il rapporto, storicamente travagliato, tra la polizia di Baltimora e i suoi residenti, specialmente all’interno della comunità nera.

Nel cast ci sono il sergente Wayne Jenkins (interpretato da Jon Bernthal), Wunmi Mosaku (Loki) e McKinley Belcher III (Ozark) e svariati volti noti di The Wire, tra cui Jamie Hector, Darrell Britt-Gibson, Delaney Williams e Tray Chaney.

Alla regia di alcuni episodi troviamo invece Reinaldo Marcus Green (Una famiglia vincente – King Richard).

Inattesa di vederlo in esclusiva su Sky Atlantic e on demand dal 28 giugno, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di We Own This City – Potere e corruzione, che ci dà un assaggio delle sua atmosfere urbane molto crude:

Fonte: YouTube