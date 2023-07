Trailer per Command Z (serie sci-fi): Soderbergh manda indietro nel tempo Michael Cera per salvare il mondo

Il sempre prolifico Steven Soderbergh (Unsane, Kimi) è pronto a tornare sulle scene con un altro progetto inaspettato, una serie di fantascienza intitolata Command Z, di cui sono appena stati diffusi il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Uno scienziato incarica i suoi dipendenti di una missione “storica” per viaggiare indietro nel tempo e rivedere la storia e salvare così il mondo.

Tra i protagonisti ci sono Michael Cera, il comico Roy Wood Jr. (“The Daily Show With Trevor Noah”), Liev Schreiber, la comica Chloe Radcliffe (“The Middle Place”), Jacqueline Antaramian (che ha interpretato Ilona Shenoy in “Succession ”) e J.J. Maley, produttore, attore, sceneggiatore e regista che ha vinto un Tony Award per “A Strange Loop”.

Command Z sarà composta da 8 episodi.

Sarà un prodotto di genere fanta-satirico, che è stato “finanziato in modo indipendente da Steven Soderbergh al di fuori del suo accordo generale con Warner Bros. e HBO”.

Di seguito trovate intanto il trailer internazionale di Command Z, che sarà presentata in anteprima esclusiva il 17 luglio solo sul sito Extension765 .com, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube