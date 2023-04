Trailer per Fubar (serie Netflix): Schwarzenegger spia attempata in missione con la figlia

Netflix ha da poco diffuso il trailer di FUBAR, serie di stampo action-comedy che vede protagonista niente meno che Arnold Schwarzenegger, alla sua prima esperienza televisiva.

Questa la trama ufficiale:

Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente.

Nel cast dello show, che guarda apertamente allo spirito di True Lies, ci sono anche Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna (Terminator – Destino oscuro).

Nick Santora è showrunner e produttore esecutivo di FUBAR.

Di seguito il trailer doppiato in italiano di Fubar, che debutterà il 25 maggio, che ci dà un assaggio delle sua atmosfere:

Fonte: YouTube