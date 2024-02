Trailer per Invincible, stagione 2 – Parte 2: la famiglia conta più di tutto il resto

Prime Video ha lanciato oggi il full trailer della seconda parte della seconda stagione della serie animata Invincible, che a breve ritornerà in streaming per altri 4 episodi.

Questa la trama ufficiale:

A seguito del tradimento di suo padre, Mark affronta le sue responsabilità come Invincible e incontra un nemico inaspettato. Arrivano le vacanze estive per Mark e i suoi amici, ma i supercattivi non vanno in ferie. Mark è costretto ad affrontare le conseguenze della doppia vita di Omni-Man.

La storia di Invincible continuerà con una terza stagione a cui è già stato dato il via libera ed è attualmente in fase di sviluppo.

Il creatore del fumetto Robert Kirkman ha condiviso le seguenti informazioni in merito:

Ho già visto l’intera stagione in forma approssimativa, strutturata. Ed è davvero un lavoro fantastico. Come ho detto, è un’escalation. La terza stagione è un gradino un po’ più in alto delle precedenti.

Il cast vocale americano comprende Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen e J.K. Simmons.

In attesa della controparte in italiano, di seguito trovate il full trailer internazionale della seconda parte della seconda stagione di Invincible, che debutterà il 14 marzo, che ci dà un rapido assaggio di quello che ci aspetta:

Fonte: YouTube