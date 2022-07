Trailer per Keep Breathing (serie Netflix): Melissa Barrera sola e dispersa tra le montagne del Canada

Titolo originale : Keep Breathing , uscita : 28-07-2022. Stagioni : 1.

In vista di Scream 6 il prossimo anno, la nuova star del franchise Melissa Barrera è pronta a deliziare gli abbonati di Netflix con Keep Breathing, miniserie survival in 6 episodi di cui sono appena arrivati online il poster e il trailer.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che il suo aereo privato si è schiantato nella foreste remote della frontiera canadese, l’unica sopravvissuta e avvocato di New York, Liv (Barrera), si ritrova a lottare contro una landa spietata e contro i traumi personali del suo passato per provare a rimanere in vita.

Nel cast dello show ci sono anche Jeff Wilbusch, Austin Stowell, Juan Pablo Espinosa e Florencia Lozano.

Maggie Kiley (Ep. 1-3) e Rebecca Rodriguez (Ep. 4-6) si sono alternate in regia.

Martin Gero, Brendan Gall e Maggie Kiley sono i produttori esecutivi.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Keep Breathing che debutterà nel catalogo di Netflix il 28 luglio, che ci dà un’idea di cosa ci aspetta:

