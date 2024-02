Trailer per Knuckles (serie Paramount+): nuove avventure in attesa del terzo film di Sonic

Paramount+ ha da poco lanciato il poster e il primo trailer di Knuckles, serie spin-off in 6 episodi ambientata nell’ ‘universo cinematografico di Sonic’ – per l’esattezza tra il secondo e il terzo film della saga – che prevede le comparsate del porcospino blu e di Tails.

Questa la scarna trama ufficiale:

Knuckles (Idris Elba) accetta di addestrare Wade (Adam Pally) come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna.

Il cast comprende anche Stockard Channing (The West Wing), Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Scott Mescudi (Don’t Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso), Julian Barratt (Mindhorn), Rory McCann (Game of Thrones), Cary Elwes (MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING), Christopher Lloyd (Ritorno al futuro), Paul Scheer (Black Monday) e Rob Huebel (Childrens Hospital).

La serie è stata creata per la televisione da John Whittington e Toby Ascher, di cui sono anche gli showrunner.

Il regista dei film usciti al cinema, Jeff Fowler, ha diretto l’episodio pilota. Gli altri registi sono Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker.

In attesa di capire quando la vedremo in Italia, di seguito trovate il trailer internazionale di Knukles, che debutterà il 26 aprile:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube