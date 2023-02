Trailer per MH370: The Flight That Disappeared, docuserie Netflix che vuol far luce sul mistero

Titolo originale : MH370: The Plane That Disappeared , uscita : 08-03-2023. Stagioni : 1.

“Gli aerei salgono… gli aerei scendono… quello che gli aerei non fanno… è sparire dalla faccia della Terra”. Ma è proprio quello che è successo con il volo 370 della Malaysian Airlines, che doveva essere uno come tanti: partito da Kuala Lumpur in direzione Pechino, con 239 passeggeri ed equipaggio a bordo. Poco dopo il decollo, in una tranquilla notte del 2014, l’MH370 è però scomparso definitivamente dagli schermi radar.

La scioccante scomparsa di un aereo di linea fece notizia, scatenò rivolte, gettò nell’incubo i parenti dei passeggeri e generò una ricerca globale di risposte che non arrivarono mai.

Ambientata in ben sette paesi, la docuserie in 3 episodi da 60 minuti ciascuno dal titolo MH370: The Flight That Disappeared ricorre a documenti di archivio per ricostruire la notte della misteriosa scomparsa, dando agli spettatori la possibilità di esplorare tre delle teorie più controverse su quello che accadde.

Non mancheranno le interviste ai membri delle famiglie, agli scienziati, ai giornalisti e alle persone comuni di tutto il mondo che, dopo nove anni, si rifiutano di perdere la speranza di trovare una spiegazione plausibile.

È una storia piena di cospirazioni e di vicoli ciechi, di figure oscure e di silenzi ufficiali, ma soprattutto è un’opportunità per mantenere viva la memoria di coloro che sono ancora dispersi in quello che è ormai diventato uno dei grandi misteri irrisolti del nostro tempo e per continuare a insistere per ottenere risposte.

Louise Malkinson ha diretto per Netflix la docuserie, che è prodotta dalla RAW.

Di seguito il trailer internazionale di MH370: The Flight That Disappeared, che debutterà per intero l’8 marzo:

