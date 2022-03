Trailer per Roar, serie antologica di favole femministe cupamente comiche con Kidman e Gilpin (su Apple)

Apple TV+ ha appena diffuso il poster e il trailer di Roar, “serie antologica di favole femministe cupamente comiche” in 8 episodi che si basa sulla raccolta di racconti di Cecelia Ahern.

Questa la trama ufficiale:

Spaziando tra generi che vanno dal realismo magico all’horror psicologico, queste otto storie raccontano la vita di donne normali in circostanze piuttosto straordinarie. In “Roar”, le donne mangiano fotografie, danno appuntamento alle anatre, vivono sugli scaffali come fossero trofei, eppure le loro lotte sono universali.

Tra i protagonisti dello show troviamo Nicole Kidman (“A proposito dei Ricardo”), che è anche produttrice esecutiva; Cynthia Erivo (“Harriet”), Issa Rae (“Insecure”); Merritt Wever (“Unbelievable”); Alison Brie (“Non ti presento i miei”, “GLOW”), Betty Gilpin (“GLOW”, “La guerra di domani”); Meera Syal (“Yesterday”), Fivel Stewart (“Atypical”) e Kara Hayward (“Us”).

Il cast è poi arrotandoato da Nick Kroll (“Big Mouth”), Judy Davis (“Nitram”), Alfred Molina (“Spider-Man: No Way Home”), Daniel Dae Kim (“Lost”), Jake Johnson (“New Girl”), Jason Mantzoukas (“Big Mouth”), Chris Lowell (“GLOW”), Ego Nwodim (“Saturday Night Live”), Griffin Matthews (“L’assistente di volo – The Flight Attendant”), Peter Facinelli (“YesterYear”), Simon Baker (“The Mentalist”), Hugh Dancy (“Law & Order”), Jillian Bell (“Brittany non si ferma più”), Bernard White (“L’occhio del male”) e Justin Kirk (“Weeds”).

Di seguito – sulle note di Seize the power di YONAKA – trovate il trailer internazionale di Roar, che debutterà su Apple TV+ il 15 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

