Trailer per The Baby (serie HBO): un neonato è fonte di disgrazie, bisogna sbarazzarsene

HBO ha da poco diffuso il trailer e il poster di The Baby, miniserie horror comedy in 3 episodi creata da Siân Robins-Grace e Lucy Gaymer pubblicizzata come uno “studio surrealista sulla maternità“, nonché “la commedia più terrificante dell’anno“.

Questa la trama ufficiale:

Natasha (Michelle De Swarte), 38 anni, è furiosa perché tutti i suoi amici più cari hanno dei bambini.

Ma quando si ritrova inaspettatamente con un bambino tutto suo, la sua vita implode drammaticamente. Controllante, manipolatore, ma incredibilmente carino, il bambino trasforma la vita di Natasha in uno spettacolo horror surreale.

Quando scopre la vera portata della natura letale del piccolo, Natasha compie tentativi sempre più disperati per sbarazzarsene.

Non vuole un bambino. Ma il bambino vuole decisamente lei.

The Baby vede tra i protagonisti anche Amira Ghazalla (The Rhythm Section) nei panni della signora Eaves, l’enigmatica 70enne che ha trascorso gli ultimi cinquant’anni vivendo fuori dalla sua macchina e che sembra essere ovunque sia anche il bambino, e Amber Grappy come Bobbi, la sorella minore di Natasha, una maga per bambini che non vorrebbe altro che essere genitrice, dare amore e riceverlo.

Il cast è quindi arrotondato da Patrice Naiambana (“Spectre”), il padre di Natasha, Sinéad Cusack (“Marcella”), sua madre, Shvorne Marks (“Endeavour”) come Mags, Isy Suttie (“Peep Show”) come Rita, Tanya Reynolds (“Sex Education”) come Helen, Seyan Sarvan (“It’s a Sin”) come Nour, Karl Davies (“The Tower”) come Jack e Divian Ladwa (“Ant-Man and the Wasp”) come Fooze.

In attesa di capire se la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di The Baby, che debutterà il 24 aprile:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube