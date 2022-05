Trailer per The Old Man (serie FX): Jeff Bridges è un ex agente CIA che è meglio lasciare in pace

Titolo originale : The Old Man , uscita : 16-06-2022. Stagioni : 1.

FX ha da poco diffuso il poster e il primo trailer di The Old Man, serie originale in 7 episodi di stampo action thriller che vede protagonista Jeff Bridges nei panni di un ex agente della CIA diventato suo malgrado un fuggitivo, intenzionato a uccidere malamente chiunque provi a catturarlo.

Questa è la trama ufficiale dello show, che si basa sull’omonimo romanzo di Thomas Perry del 2017:

Dan Chase (Bridges) è fuggito dalla CIA decenni fa, e da allora ha vissuto fuori dai radar. Quando un killer arriva alla sua porta e cerca di far fuori Chase, il vecchio agente scopre che per assicurarsi un futuro dovrà riconciliarsi con il suo passato.

Con Dan Chase uscito adesso dalla clandestinità, Harold Harper (John Lithgow), vicedirettore del controspionaggio dell’FBI, è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il fuggitivo.

Quando Chase si rivela più difficile da arrestare di quanto le autorità si aspettassero, viene allora inviato sul campo anche un contractor per operazioni speciali altamente qualificato (Gbenga Akinnagbe).

Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da Zoe McDonald (Amy Brenneman), che attinge a riserve che non sapeva di possedere per sopravvivere al giorno in cui scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino.

Nel cast della serie ci sono anche Alia Shawkat nei panni della protetta di Harold, Angela Adams ed E.J. Bonilla in quelli dell’agente speciale della CIA Raymond Waters.

La serie è stata sviluppata e scritta da Jon Steinberg e Robert Levine, già dietro a Black Sails.

In attesa di capire quando lo vedremo dalle nostre parti (su Disney+), di seguito – sulle note di Rabbit in your headlights degli UNKLE – trovate il trailer internazionale di The Old Man, i cui primi due episodi debutteranno il 16 giugno, che ricorda in qualche modo John Wick:

