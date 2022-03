Trailer per Tokyo Vice (serie HBO Max): Michael Mann manda il reporter Elgort sotto copertura

A un paio d’anni dalle prime notizie in merito, HBO Max ha diffuso oggi il primo trailer e il poster di Tokyo Vice, nuova serie originale del regista Michael Mann (già dietro alla popolarissima Miami Vice negli anni ’80).

Questo dramma poliziesco girata in lingua giapponese e inglese è basato sull’omonimo racconto di Jake Adelstein (Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan) pubblicato nel 2009, che parlava dei pestaggi operati veramente dalla polizia di Tokyo.

Protagonista dello show è Ansel Elgort (Baby Driver), interprete proprio di Adelstein, “il primo straniero a lavorare su questi misfatti per conto di un giornale giapponese, che trascorse 12 anni lì”.

Questa la trama ufficiale:

Si tratta del resoconto di prima mano di Jake Adelstein sui pestaggi della polizia metropolitana di Tokyo mentre si inserisce nella squadra speciale per scoperchiarne la corruzione. La serie racconta la discesa quotidiana di Adelstein nel sordido ventre di Tokyo, dove niente e nessuno è veramente ciò che o chi sembra.

Nel cast di Tokyo Vice ci sono anche Ken Watanabe (Inception), Rachel Keller, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Kasamatsu Sho, Yamashita Tomohisa, Sugata Shun, Hagiwara Masato, Tanida Ayumi e Toyohara Kosuke.

La serie è stata creata, scritta e prodotta da J.T. Rogers e Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), che ha anche diretto personalmente alcuni episodi.

In attea di capire quando la vedremo dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di Tokyo Vice, che finirà su HBO Max il 7 aprile, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

