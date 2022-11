Welcome to Derry: trovati gli showrunner della serie prequel di IT; i dettagli della trama

Come abbiamo appreso all’inizio dell’anno, HBO Max sta sviluppando una serie intitolata Welcome to Derry, che fungerà da prequel ai due film tratti dal romanzo horror di Stephen King diretti recentemente da Andy Muschietti.

Variety aveva riportato la trama a marzo:

La serie si svolgerà negli anni ’60, nel periodo precedente agli eventi narrati in IT: Parte Uno. Pare che la storia includerà anche il racconto delle origini di Pennywise il Clown.

Andy e Barbara Muschietti sono inoltre tornati a bordo per produrre la serie.

Dopo molti mesi di silenzio, sono ora emersi i nomi dei due showrunner che si occuperanno di portare in TV Welcome to Derry. Si tratta di Jason Fuchs (Wonder Woman) e Brad Caleb Kane (Fringe).

Pare che Andy Muschietti sia in lizza per dirigere l’episodio pilota.

Pubblicato nel 1986, il corposo romanzo di Stephen King è stato prima trasformato in una miniserie nel 1990, con Tim Curry che ha interpretato il ruolo poi ricoperto da Bill Skarsgård nei film per il cinema.

Di seguito il trailer italiano di IT:

