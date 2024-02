14 febbraio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 14 febbraio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– A quasi 20 anni dall’uscita nei cinema del thriller Red Eye, diretto dal compianto Wes Craven, il protagonista Cillian Murphy è tornato a riflettere sull’esperienza dalle pagine di GQ:

Adoro Rachel McAdams e ci siamo divertiti a girare [Red Eye]. Ma non penso che sia un bel film. È un buon film di serie B.

– Apple TV+ ha annunciato oggi Prime Target, una nuova serie thriller in 8 episodi della durata di un’ora interpretata dal vincitore del SAG Award Leo Woodall (“The White Lotus”, “One Day”) e da Quintessa Swindell (“Black Adam”, “In Treatment”).

La trama:

Edward Brooks, un giovane e brillante laureato in matematica è sul punto di fare una grande scoperta. Se riuscirà a trovare uno schema di numeri primi, avrà in mano la chiave di tutti i computer del mondo. Ben presto inizia a rendersi conto che un nemico invisibile sta cercando di sabotare la sua idea prima ancora che nasca, per questo entra nell’orbita di Taylah Sanders, un’agente dell’NSA che è stata incaricata di osservare e riferire sul comportamento dei matematici. Insieme iniziano a mettere insieme i pezzi della pericolosa cospirazione in cui Edward è al centro.

