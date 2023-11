2 novembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 2 novembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Diffuso il teaser trailer di (Pri)sons, action ultra-violento in arrivo nel corso del 2024 che è stato diretto dal regista finlandese underground Esa Jussila. Nel cast ci sono Jarmo Pukkila (Tuftland), Ari Savonen (Tuftland), Jere Saarela (Red Static), Gareth Lawrence (Werewolves of the Third Reich), Veera W. Vilo (Free Skate), Ilkka Koivula (Sisu), Renne Korppila (Rendel), Sami Huhtala (Rendel), Markus Tilli (Free Skate), Karoliina Blackburn (Hormones!) e Katriina Rajaniemi.

La trama:

(Pri)sons racconta di un gruppo di criminali che devono unirsi per lottare per la sopravvivenza quando un mercato clandestino di attività illegali viene assediato da un esercito di assassini assetati di sangue.

Il teaser trailer internazionale:

– Il regista del franchise di John Wick, Chad Stahelski, sta sviluppando un adattamento cinematografico del popolarissimo videogioco Ghost of Tsushima e, secondo le ultime notizie, questo potrebbe essere il suo prossimo progetto cinematografico. Il regista ha offerto un recente aggiornamento sulla sua attuale fase di sviluppo a Screen Rant:

“Abbiamo una sceneggiatura, siamo molto vicini a metterci d’accordo anche su quella. Lo sviluppo è sempre complicato, con gli studios, gli scioperi, le disponibilità e lo scouting. Bisogna far nascere le cose. Credo che le due cose a cui sono più vicino e interessato siano Highlander e Ghost of Tsushima. Entrambe le property sono incredibili, la storia di Ghost è anche una delle mie property preferite di tutti i tempi”.

La storia di Ghost of Tsushima è incentrata sul samurai Jin Sakai, l’ultimo membro sopravvissuto del suo clan, che deve mettere da parte le tradizioni che lo hanno forgiato come guerriero per intraprendere una guerra non convenzionale per la libertà di Tsushima.

– Diffuso il trailer della zombie comedy As We Know It del regista Josh Monkarsh. Nel cast Mike Castle, Oliver Cooper, Taylor Blackwell, Chris Parnell e Pam Grier. Il film sarà distribuito negli USA il 10 novembre.

La trama:

Ambientato a Los Angeles alla fine degli anni ’90, lo scrittore in difficoltà James Bishop è alle prese con le schegge emotive di una recente rottura con la sua fidanzata di lunga data, Emily. Mentre lui si trattiene nella sua casa sulle colline di Hollywood immerso nel blocco dello scrittore, il suo eccentrico migliore amico Bruce si presenta con brutte notizie.

La città è infatti sprofondata nel caos a causa di un’insolita epidemia di zombie, per gentile concessione del latte di soia contaminato, che sta portando scompiglio nella vita semi-incantata di James.

Con le strade di Los Angeles che pullulano di non-morti, James, Bruce ed Emily si riuniscono per barricarsi in casa e al tempo stesso riconciliarsi con le loro battaglie personali. E di tanto in tanto, facendo entrare l’unico servizio di consegna di cibo ancora in funzione, Abracadabra.

Il trailer internazionale:

